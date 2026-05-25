Comunali dove va Azione? Il centro mobile di Calenda tra destra campo largo e civici E ora può decidere Arezzo

Il partito Azione di Calenda sta valutando la propria collocazione nelle elezioni comunali. In alcune città ha sostenuto candidati di centrosinistra, come ad Andria, dove la candidata sostenuta ha vinto. In altre, come Reggio Calabria, ha corso con il centrodestra. La decisione sul futuro alleanze potrebbe essere influenzata anche da una possibile partecipazione ad un campo largo o a formazioni civiche. La questione riguarda anche la città di Arezzo, dove Azione può ancora decidere il proprio orientamento.

A Reggio Calabria ha corso con il centrodestra. Ad Andria ha sostenuto la candidata del centrosinistra (che ha vinto). A Mantova è dentro la coalizione progressista-civica vincitrice. A Manduria stava con il fronte guidato dalla destra che si è imposto. Ad Arezzo e Salerno ha scelto candidati fuori dallo schema principale dei due poli. La mappa delle elezioni comunali 2026 racconta meglio di molte dichiarazioni del suo leader la linea di Azione: avanti in ordine sparso, con alleanze costruite città per città. È il “centro mobile” di Carlo Calenda. Una postura che il numero uno di Azione rivendica da tempo: opposizione al governo, ma dialogo... 🔗 Leggi su Open.online

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