A Milano si aprono nuove discussioni sulla corsa al municipio, con il leader di Azione che ha proposto un'alleanza con un altro esponente politico per il dopo Sala. Tuttavia, l'interessato ha rifiutato formalmente il ruolo di candidato sindaco, anche se non ha escluso un possibile sostegno in futuro. Intanto, i rapporti tra i principali attori del centro-destra continuano a essere caratterizzati da segnali ambigui e divergenze.

“ Maurizio Lupi sa che non lo sosterremo mai” come candidato sindaco di Milano. Ma, però, forse lo faremo. Parola di Carlo Calenda, che continua la corresponsione di amorosi sensi con una fetta del centro-destra, cioè Forza Italia (sponda Tajani-Moratti) e Noi Moderati. Sul tavolo le manovre per il candidato sindaco di Milano alle amministrative del 2027, che il segretario di Noi Moderati, il ciellino di ferro ed ex ministro, Maurizio Lupi, vorrebbe fosse. Maurizio Lupi. E ieri, il leader del micro-partito cattolico, ha fatto un altro passetto in avanti, raccogliendo anche il via libera di quella parte di Forza Italia di destra, quella che si rifà a Licia Ronzulli.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Milano, prove di grande centro: Lupi chiama Calenda per un’alleanza sul dopo Sala. Il leader di Azione declina, ma non chiude

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