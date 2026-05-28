Caldo record nei cantieri e nei campi la Cgil chiede stop nelle fasce a rischio

La Cgil chiede di interrompere le attività nelle fasce orarie più calde a causa dell’aumento delle temperature. L’allarme riguarda i lavoratori impegnati in cantieri, campi e altri settori all’aperto. La richiesta si concentra sulla protezione dei lavoratori durante le ore più calde della giornata, quando il rischio di colpi di calore e disidratazione è più elevato. La questione riguarda principalmente le attività svolte nelle ore centrali del giorno, in condizioni di caldo estremo.

Con l’aumento delle temperature torna l’allarme per i lavoratori esposti al caldo nei cantieri, nei campi e in tutti i settori che prevedono attività all’aperto. La Cgil Sicilia chiede al governo regionale di intervenire immediatamente con un’ordinanza che vieti il lavoro negli spazi esterni tra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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