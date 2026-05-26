Domani sarà in vigore il bollino rosso per le città di Bologna, Firenze, Roma e Torino a causa di un’ondata di caldo con temperature superiori alla media, accompagnate da elevata afa e umidità.

AGI - Allerta caldo in Italia per questa prima, precoce ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Ondata di caldo, le persone a rischio . Il bollettino quotidiano del ministero della Salute, inaugurato appena ieri per la stagione corrente, segnala già per giovedì quattro città da bollino rosso, il massimo dell'allerta che indica "condizioni di emergenza (ondata di caldo) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Le città da bollino rosso. Il bollino rosso per l'ondata di caldo scatta giovedì 26 maggio a Bologna, Firenze, Roma e Torino. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ondata di caldo: domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino

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