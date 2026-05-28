Caldo record in classe anche in Svizzera insegnanti in subbuglio | chiesto lo stop delle lezioni

In Svizzera, le temperature hanno superato i 30 gradi in diverse regioni, creando difficoltà nelle scuole. Gli insegnanti hanno richiesto di sospendere le lezioni a causa del caldo eccessivo. Non sono state adottate misure come imposte scorrevoli o persiane, e la situazione nelle aule è diventata difficile da gestire. La questione riguarda il disagio causato dal caldo elevato durante le ore di lezione.

Non bastano le imposte scorrevoli o le persiane abbassate. Negli ultimi giorni il termometro in Svizzera ha superato i trenta gradi in diverse regioni, e dentro le aule la situazione è diventata difficile da gestire. I sindacati degli insegnanti elvetici, come segnala Ticino Online, ha deciso di rompere gli indugi: servono misure vincolanti a livello nazionale, non più raccomandazioni lasciate alla buona volontà dei singoli comuni. Il nodo è strutturale. In un documento pubblicato martedì, il sindacato denuncia carenze diffuse: assenza di sistemi di ombreggiamento, isolamento insufficiente, costruzioni provvisorie che si trasformano in forni. Il risultato è che molte classi non riescono a raffreddarsi nemmeno a fine giornata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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