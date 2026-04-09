Docenti a casa e rabbia sociale | il reel svela il rancore verso gli insegnanti durante la sospensione delle lezioni
Un video pubblicato da un profilo dedicato alla didattica mostra un commento frequentato nel dibattito sulla scuola, incentrato sulla percezione che gli insegnanti, durante le sospensioni delle lezioni, rimangano a casa mentre gli altri devono sostenere i costi. Il reel mette in evidenza il risentimento espresso da alcune persone nei confronti del personale docente, concentrandosi su questa critica comune. La pubblicazione ha suscitato reazioni e riflessioni tra gli utenti online.
Nel reel pubblicato da perledarteprof si prende spunto da un commento ricorrente nel dibattito sulla scuola: non tanto il disagio di avere i figli a casa, quanto l’idea che gli insegnanti restino a casa “a spese” degli altri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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