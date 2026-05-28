caldo opprimente puglia isola felice

La Puglia continua a registrare temperature elevate, con un caldo opprimente che domina la regione. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da un anticiclone che mantiene il clima stabile e soleggiato. Non sono segnalate variazioni significative o precipitazioni, e le temperature restano sopra le medie stagionali. La regione si mantiene quindi in un regime di tempo stabile, con scarse possibilità di cambiamenti nelle prossime ore.

#SITUAZIONEMETEO – Poco da dire in questi giorni anticiclonici, tranne il fatto che la Puglia resta un’isola felice. Se da un lato quasi tutta l’Italia è sotto un caldo intenso, umido e afoso, la #Puglia continua ad essere interessata da venti secchi settentrionali che contengo le temperature massime ma soprattutto rendono l’aria secca inibendo afa. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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