Negli ultimi tempi si è assistito a un aumento di giovani interessati all’apicoltura nella provincia di Bergamo. ApiBergamo ha organizzato un corso specifico per insegnare le tecniche di gestione delle arnie e l’allevamento delle api. La crescita degli apicoltori locali si verifica in un periodo in cui le condizioni di lavoro sono ritenute particolarmente difficili. Alcuni operatori descrivono l’ambiente come un’isola felice, nonostante le sfide legate alla professione.

LA CURIOSITÀ. Tanti giovani appassionati: ApiBergamo ha organizzato un corso per imparare le tecniche del mestiere. Apis mellifera. È questo il nome scientifico con la quale viene identificata la specie più comune di ape, insetto molto noto e riconoscibile dalle sue striature gialle e nere. Oggi (20 maggio) ricorre la Giornata mondiale che celebra proprio questo animale, così piccolo ma estremamente fondamentale per il nostro ecosistema. E sì, apprezzato anche per la bontà del miele che ne deriva. Nella bergamasca il numero degli apicoltori (hobbisti ma anche professionisti) continua a crescere: sono quasi 900 i soci di ApiBergamo, l’associazione che raggruppa i produttori apistici della provincia, nonostante siano tempi duri per gli appassionati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La crescita degli apicoltori bergamaschi: «Condizioni difficili, qui un’isola felice»

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