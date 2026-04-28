Oggi nella frazione di Loconia, frazione di Canosa di Puglia, la temperatura ha raggiunto i 28,1 gradi, leggermente inferiore ai 28,3 di ieri a mezzogiorno. La giornata si è caratterizzata per le alte temperature che si sono mantenute sopra i 28 gradi, confermando le condizioni di caldo nella zona. Le temperature registrate sono simili a quelle di ieri, con lievi variazioni nel pomeriggio.

Loconia, frazione di Canosa di Puglia, ha fatto registrare oggi 28, 1 gradi. Più o meno come ieri quando la temperatura intorno a mezzogiorno aveva raggiunto i 28,3. Cerignola poco sotto i 28 gradi. In tutta la regione le temperature sono oltre, o anche ben oltre, i 20 gradi salvo zone montuose interne del foggiano che hanno sfiorato o al massimo superato di poco quella quota. Fra oggi e domani peraltro anche per la Puglia dovrebbe arrivare l’allerta maltempo per le ore finali di aprile. (immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento di protezione civile della Puglia) L'articolo Puglia: superati i 28 gradi Caldo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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