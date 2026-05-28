Caldo | oggi quattro città campione in codice rosso Bari in allerta gialla e domani verde La giornata più calda del periodo

Da noinotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi quattro città sono in codice rosso a causa delle alte temperature, mentre Bari è in allerta gialla e domani passerà a verde. È la giornata più calda del periodo, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. La giornata si caratterizza per temperature elevate e ondate di calore diffuse su diverse aree del paese. Il caldo intenso coinvolge le principali città, con livelli di rischio variabili.

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Oggi è la giornata più calda del periodo. Secondo il bollettino in tema di ondate di calore diffuso dal ministero della Salute ci sono quattro città campione in codice rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. Bari che era in codice verde finora, oggi è in allerta gialla mentre domani tornerà in codice verde e al massimo ci sarà la sola Genova in allerta arancione. Ieri in Puglia, a Loconia e Cerignola nello specifico, si sono superati i 36 gradi.         . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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