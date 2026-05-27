Caldo da bollino rosso e allerta meteo gialla a Roma | giovedì 28 maggio giornata da incubo
Giovedì 28 maggio 2026, Roma e il Lazio saranno colpite da un'ondata di caldo intenso con il bollino rosso, accompagnata da un'allerta gialla per temporali e rovesci. La giornata è prevista come molto calda e potenzialmente perturbata dal maltempo. Le autorità hanno emesso le relative allerte per informare la popolazione e prepararsi alle condizioni meteorologiche.
Per domani, giovedì 28 maggio 2026, su Roma e il Lazio sono stati emessi il bollino rosso per il caldo e l'allerta meteo di colore giallo per rovesci e temporali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caldo record, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima, dove e quanto durerà
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Per giovedì 28 maggio 2026 è previsto Bollino Rosso (livello 3) per ondata di calore. Info H24 SCIO: 800 854 854 | 06 67109200. Si raccomanda prevenzione e limitare esposizione al caldo, soprattutto per anziani, bambini e fragili. Info ow.ly/1zGS50Z x.com
ALLERTA ONDATE DI CALORE – BOLLINO ROSSO Il Dipartimento di Epidemiologia del SSR Regione Lazio, nell’ambito del sistema nazionale del Ministero della Salute per la prevenzione degli effetti del caldo, informa che per giovedì 28 maggio 2026 è facebook
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