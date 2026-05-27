Caldo da bollino rosso e allerta meteo gialla a Roma | giovedì 28 maggio giornata da incubo

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio 2026, Roma e il Lazio saranno colpite da un'ondata di caldo intenso con il bollino rosso, accompagnata da un'allerta gialla per temporali e rovesci. La giornata è prevista come molto calda e potenzialmente perturbata dal maltempo. Le autorità hanno emesso le relative allerte per informare la popolazione e prepararsi alle condizioni meteorologiche.

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Per domani, giovedì 28 maggio 2026, su Roma e il Lazio sono stati emessi il bollino rosso per il caldo e l'allerta meteo di colore giallo per rovesci e temporali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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