Caldo da bollino rosso e allerta meteo gialla a Roma | giovedì 28 maggio giornata da incubo

Giovedì 28 maggio 2026, Roma e il Lazio saranno colpite da un'ondata di caldo intenso con il bollino rosso, accompagnata da un'allerta gialla per temporali e rovesci. La giornata è prevista come molto calda e potenzialmente perturbata dal maltempo. Le autorità hanno emesso le relative allerte per informare la popolazione e prepararsi alle condizioni meteorologiche.

Per domani, giovedì 28 maggio 2026, su Roma e il Lazio sono stati emessi il bollino rosso per il caldo e l'allerta meteo di colore giallo per rovesci e temporali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Caldo record, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima, dove e quanto durerà

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Per giovedì 28 maggio 2026 è previsto Bollino Rosso (livello 3) per ondata di calore. Info H24 SCIO: 800 854 854 | 06 67109200. Si raccomanda prevenzione e limitare esposizione al caldo, soprattutto per anziani, bambini e fragili. Info ow.ly/1zGS50Z x.com

Caldo, domani bollino arancione in 12 città e giovedì 4 con allerta rossa reddit

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