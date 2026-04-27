Violenza nelle scuole | cresce l’allarme a Parma | Servono interventi immediati

A Parma, si intensifica la preoccupazione per i casi di violenza nelle scuole. La questione è tornata all’attenzione pubblica dopo una puntata di un programma televisivo trasmesso oggi, che ha dedicato uno spazio speciale alla sicurezza negli istituti scolastici della città. La discussione si concentra sulla necessità di intervenire prontamente per affrontare il problema e garantire ambienti più sicuri per studenti e insegnanti.

Il tema della violenza nelle scuole torna al centro del dibattito pubblico dopo la puntata, andata in onda oggi, di “Mattino 5”, trasmissione di Canale 5, che ha dedicato un approfondimento alla situazione della sicurezza in città. Le telecamere si sono soffermate in particolare davanti alla sede.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate "Cresce la paura tra gli studenti: è allarme aggressioni nelle scuole di Parma"“Nei corridoi delle scuole di Parma la parola che ricorre è una sola: consapevolezza. L’allarme di Draghi all’UE: l’economia peggiora, servono interventi immediatiNel corso di un intervento davanti ai leader dell’Unione europea, Mario Draghi ha richiamato l’attenzione sul peggioramento del quadro economico... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cresce la paura tra gli studenti: è allarme aggressioni nelle scuole di Parma; Docenti sempre più in difficoltà: Così non si può andare avanti, cresce il disagio nelle scuole; Calano i reati gravi, cresce la violenza: il 2025 dei Commissariati; Una scuola che educa, una comunita? che cresce: il coraggio di Gener-Azione #Pari · ilreggino.it. Violenza nelle scuole. I presidi contro il ministro: Mettere i metal detector non risolverà il problemaÈ impensabile dotare le scuole di metal detector all’entrata facendo passare uno a uno tutti gli studenti. Lorella Camporesi, dirigente delle Bertola e referente dei presidi delle scuole del ... ilrestodelcarlino.it Violenza giovanile, siamo al punto di non ritorno?Risse e accoltellamenti tra giovani: un'analisi della violenza giovanile e delle sue ripercussioni sulla società italiana. informazionescuola.it Tv7 Tg. . CONDANNATO A 15 ANNI E LATITANTE,ARRESTATO A PADOVA - Un latitante condannato a 15 anni per violenza sessuale è stato assicurato alla Giustizia dagli agenti della Questura di Padova. A svelare il mandato internazionale e la sua identità - facebook.com facebook Quando chiediamo conto a Zampolli delle accuse di violenza sessuale, perde il controllo e inizia a chiamare Sacha Biazzo in continuazione, avvertendolo di aver contattato il Dipartimento di Stato americano e l'ambasciata italiana a Washington bit.ly/RAI3dir x.com