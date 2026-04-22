Banca asiatica AIIB necessari più investimenti per il ciclo dell' acqua

L'Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ha annunciato la necessità di aumentare gli investimenti nel settore dell'acqua. In un rapporto pubblicato, l'istituto evidenzia come le risorse idriche siano fondamentali per lo sviluppo sostenibile e sottolinea che il finanziamento di progetti dedicati potrebbe migliorare la gestione delle risorse. Il documento invita a considerare maggiori risorse per il ciclo dell'acqua, in particolare nelle aree con infrastrutture insufficienti.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – L'Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ha pubblicato un nuovo rapporto di ricerca che sollecita maggiori investimenti per la tutela del ciclo globale dell'acqua, dopo aver analizzato il modo in cui il ciclo idrologico viene destabilizzato dal cambiamento climatico. Intitolato “Dove scorre l'acqua”, il rapporto 2026 dell'Asian Infrastructure Finance sostiene che tale ciclo funzioni esso stesso come un'infrastruttura, immagazzinando, rinnovando e trasferendo risorse idriche attraverso confini ed economie. “Ma la carenza di investimenti e di governance impedisce di tutelarne l'integrità”, si legge nel rapporto, che sollecita un aumento dei finanziamenti, una riforma della governance e un maggiore ricorso alla tecnologia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Banca asiatica AIIB “necessari più investimenti per il ciclo dell'acqua” Notizie correlate Rapporti banca-impresa, Confindustria: "Più liquidità e meno investimenti"Sono stati presentati i risultati dell’Osservatorio trimestrale sui rapporti Banca-Impresa, realizzato da Confindustria Reggio Emilia, in occasione... Banca abusiva e investimenti trappola, vittime anche a RomaC'è anche la provincia di Roma tra i territori colpiti da una maxi truffa finanziaria scoperta dalle guardia di finanza nell'ambito dell'operazione... Aggiornamenti e dibattiti Banca asiatica AIIB necessari più investimenti per il ciclo dell’acquaPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ha pubblicato un nuovo rapporto di ricerca che sollecita maggiori investimenti per la tutela del ciclo globale ... lanuovasardegna.it Pechino, prime frizioni con Mosca: stop alla Banca delle infrastrutture in RussiaL’allenza economico-finanziaria della Russia con la Cina è meno solida di quanto Mosca voglia far credere. Lo dimostra l’inattesa presa di posizione della Banca asiatica per gli investimenti in ... corriere.it