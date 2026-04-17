Bologna è tra le città più care d' Europa per gli studenti

A Bologna, i costi degli affitti destinati agli studenti si collocano tra i più elevati d’Europa. Nel mercato degli alloggi per studenti in tutto il continente, si registra un cambiamento: dopo anni di aumenti continui, nel primo trimestre del 2026 si nota un rallentamento e una possibile stabilizzazione dei prezzi. Questa fase di transizione riguarda diverse città europee, con effetti ancora da approfondire nel breve termine.

Il mercato degli affitti per studenti in Europa sta vivendo una fase di transizione. Dopo anni caratterizzati da aumenti costanti, il primo trimestre del 2026 segna un rallentamento della crescita e l’avvio di una progressiva stabilizzazione dei prezzi. È quanto emerge dall’International Rent.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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