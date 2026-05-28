Caldo intenso e aria fredda mix esplosivo | Possibile grandine di grosse dimensioni fulmini e vento

Una massa di aria fredda in quota si scontra con l’ondata di calore che interessa la Liguria, già sotto un bollino arancione. Questa combinazione potrebbe generare temporali improvvisi, con grandine di grosse dimensioni, fulmini e venti intensi. La perturbazione si sta formando rapidamente e potrebbe provocare rovesci violenti nelle prossime ore. Le previsioni indicano un aumento di attività temporalesca nel territorio, con possibili danni causati da eventi atmosferici improvvisi.

Da una parte l’eccezionale ondata di calore - anomala per maggio - che sta investendo la Liguria portando con sé il bollino arancione, dall'altra l'aria fresca in arrivo in quota: un mix esplosivo che potrebbe causare bruschi break temporaleschi.In particolare Arpal mette in guardia su grandine. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Caldo intenso la prossima settimana reddit

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