Una forte tempesta si è abbattuta tra le aree di Tokaj e Timi, portando grandine e venti intensi. Durante l’evento, l’umidità ha contribuito alla formazione di un downburst, un tipo di temporale che provoca raffiche di vento molto forti. La tempesta si è arrestata sopra la zona di Or?i?oara, creando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le condizioni meteorologiche sono ancora sotto osservazione.

? Punti chiave Come ha fatto l'umidità a trasformare il temporale in un downburst?. Perché la tempesta si è fermata proprio sulla zona di Or?i?oara?. Cosa indicano le nubi a mensola sulla forza del vento?. Quando potrebbero verificarsi nuovi rovesci nelle pianure occidentali?.? In Breve Evento tra 11 e 12 maggio con temperature tra 20 e 25 gradi Celsius.. Downburst e grandine colpiscono Or?i?oara con nubi a mensola e forti raffiche.. Instabilità causata da flusso sud-occidentale e calore accumulato nelle pianure rumene.. Rischio nuovi rovesci isolati nelle aree limitrofe al confine Ungheria-Romania.. Una violenta linea temporalesca ha attraversato l’Ungheria nord-orientale e la Romania occidentale durante la notte tra l’11 e il 12 maggio 2026, colpendo l’asse Tokaj-Eger-Arad-Timi? con piogge torrenziali e grandine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenta linea temporalesca tra Tokaj e Timi?: grandine e vento intenso

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