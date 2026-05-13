Vento grandine grossa e 10.000 fulmini in un solo giorno Ma non è ancora finita

Lunedì 11 maggio, la Lombardia ha vissuto una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche estreme. Il vento ha soffiato con intensità, accompagnato da grandine di grandi dimensioni e una quantità record di circa 10.000 fulmini. I dati ufficiali confermano la portata di questa perturbazione, che ha causato danni e disagi nella regione. La situazione è rimasta critica per tutta la giornata, senza segnali di miglioramento immediato.

I dati parlano chiaro e non lasciano spazio a interpretazioni: lunedì 11 maggio la Lombardia è stata colpita da una perturbazione davvero violenta. Non bastassero ad accertarlo le foto e i video dei disastri, ora gli esperti di Arpa hanno elaborato i dati della rete di monitoraggio regionale e il.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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