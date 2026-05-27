L’OCSE ha segnalato che le alte temperature nelle aule rischiano la salute degli studenti. Le scuole senza impianti di climatizzazione devono adottare misure per gestire l’emergenza, come garantire ventilazione e ombreggiature. I presidi sono chiamati a monitorare regolarmente la temperatura e a intervenire in caso di condizioni eccessivamente calde. Non sono stati specificati protocolli ufficiali, ma si sottolinea l’importanza di adottare procedure per tutelare il benessere degli studenti.

?? Punti chiave Come possono le scuole gestire l'emergenza senza impianti di climatizzazione? Quali procedure devono seguire i presidi per monitorare il calore? Perché l'OCSE suggerisce di cambiare il calendario scolastico nazionale? Chi deve certificare il superamento delle soglie di sicurezza termica??? In Breve Gestione emergenza richiede monitoraggio termico entro la fine della giornata scolastica. Necessità di ventilazione o raffrescamento mobile nelle aule con temperature critiche . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ocse: il caldo nelle aule mette a rischio la salute degli studenti

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