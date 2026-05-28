Con l’arrivo del caldo, molte persone adottano misure per affrontare le alte temperature. Si preferiscono vestiti leggeri e colori chiari, e si consumano pasti leggeri e freschi. Per mantenere l’idratazione, si beve molta acqua e si evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde. Anche praticare attività fisica si sposta nelle ore più fresche della giornata, per ridurre il rischio di colpi di calore.

L'arrivo della prima ondata di caldo rappresenta un rischio per i soggetti più fragili – anziani, bambini e persone che soffrono a causa di diverse patologie -, ma mette in difficoltà tutti. Soprattutto chi non ha a casa il condizionatore. Esistono, però, dei metodi per "sopravvivere" alle temperature più afose, che tutti dovremmo conoscere. Ecco, dall'alimentazione ai trucchi della nonna, una guida per affrontare al meglio le giornate più torride., Le temperature elevate possono avere ripercussioni sulla nostra salute. Possono provocare disturbi lievi come crampi, svenimenti, edemi. Ma anche problemi più gravi: dalla congestione alla disidratazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caldo, i trucchi per "sopravvivere": la guida definitiva

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Winter survival guide

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