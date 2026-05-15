Doom | The Dark Ages - guida completa un anno dopo | trucchi segreti e DLC 2026

Doom: The Dark Ages un anno dopo: guida completa con trucchi, segreti, armi migliori, boss e tutti i DLC usciti nel 2025-2026. Il 15 maggio 2025 id Software rilasciava uno dei giochi più attesi dell'anno: Doom: The Dark Ages. Un anno dopo, il gioco ha venduto oltre 5 milioni di copie, ha ricevuto due DLC sostanziosi e continua ad essere giocato da una community attiva e appassionata. Se stai iniziando adesso, o se vuoi tornare a giocare con tutto il contenuto disponibile nel 2026, questa è la guida che fa per te. Doom: The Dark Ages è il prequel della serie modern Doom, si svolge prima degli eventi di Doom (2016) ed Eternal, in un'ambientazione medievale fantastica. 🔗 Leggi su Defanet.it

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DOOM: The Dark Ages Leaked DLC Gameplay

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