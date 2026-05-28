Caldo fino a 33 gradi nei campi | i sindacati chiedono un' ordinanza urgente alla Regione | Stop nelle fasce orarie più pericolose

Le temperature hanno raggiunto i 33 gradi nei campi della zona ferrarese, creando condizioni di forte disagio per i lavoratori agricoli. I sindacati hanno richiesto alla Regione un’ordinanza urgente per limitare le attività nelle fasce orarie più calde, considerate pericolose. La richiesta mira a ridurre l’esposizione al caldo intenso durante le ore più calde della giornata.

Nel territorio ferrarese le alte temperature di questi giorni stanno già creando condizioni di forte rischio per i lavoratori agricoli impegnati nelle campagne. Il caldo è arrivato in anticipo rispetto allo scorso anno e con temperature ancora più elevate, con punte che nelle ore centrali della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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