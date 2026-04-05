Pasquetta all’insegna del sole | primavera anticipata e caldo anomalo su tutta l’Italia
Durante le festività pasquali, l’Italia ha registrato condizioni meteorologiche insolite, con tempo stabile e soleggiato in tutto il paese. Le temperature sono risultate più elevate del solito per il periodo, con un clima che ricorda la fine della primavera. La giornata di Pasquetta è stata caratterizzata da un sole abbondante e assenza di piogge improvvise o di instabilità diffusa.
Le festività pasquali di quest’anno segnano una netta rottura con la tradizione meteorologica. Niente piogge improvvise, niente instabilità diffusa: al contrario, l’Italia è attraversata da una fase di tempo stabile e soleggiato, con temperature tipiche di fine primavera. Una condizione che, per intensità e durata, rappresenta un’anomalia rispetto alle medie del periodo. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, la situazione è determinata dalla presenza di un anticiclone particolarmente robusto, capace di garantire stabilità su tutta la penisola. Si tratta di una struttura definita “ibrida”, nata dall’unione tra l’anticiclone delle Azzorre e una massa d’aria calda di origine subtropicale proveniente dal Nord Africa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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