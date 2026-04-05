Pasquetta all’insegna del sole | primavera anticipata e caldo anomalo su tutta l’Italia

Durante le festività pasquali, l’Italia ha registrato condizioni meteorologiche insolite, con tempo stabile e soleggiato in tutto il paese. Le temperature sono risultate più elevate del solito per il periodo, con un clima che ricorda la fine della primavera. La giornata di Pasquetta è stata caratterizzata da un sole abbondante e assenza di piogge improvvise o di instabilità diffusa.