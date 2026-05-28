Le temperature elevate registrate in Europa nelle ultime settimane sono state le più alte mai misurate in questa stagione, secondo il servizio meteorologico. Le ondate di caldo hanno coinvolto diverse aree, con picchi sopra i 40°C. Le previsioni indicano che questa situazione potrebbe continuare nei prossimi giorni. Nessuna regione è stata esclusa dall’ondata di calore, che ha causato criticità in diversi settori. Le autorità hanno lanciato appelli alla popolazione per limitare l’esposizione e idratarsi adeguatamente.

Le temperature estreme registrate in Europa nelle ultime settimane non rappresentano più un’anomalia isolata ma l’anticipazione di una nuova normalità climatica. A dirlo è Carlo Buontempo, direttore del Climate Change Service di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, che in un’intervista spiega come il pianeta stia entrando in una fase di rapido e costante riscaldamento. Secondo Buontempo, la tendenza ormai è chiarissima: le ondate di calore saranno sempre più frequenti, più intense e più durature. E il 2026, insieme al 2027, rischia seriamente di entrare nella classifica degli anni più caldi mai registrati. “Temperature oceaniche vicine ai record assoluti”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Caldo estremo, il tremendo annuncio del meteorologo: cosa accadrà

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