Una forte ondata di caldo sta colpendo la Francia, con temperature che hanno superato i record di anni precedenti. Almeno otto persone sono morte a causa delle alte temperature, che hanno provocato surriscaldamenti e malori. Le autorità hanno emesso allerte e invitano la popolazione a evitare l’esposizione prolungata al sole. Sono state aperte centinaia di centri di raffreddamento e sono state adottate misure di emergenza per fronteggiare la crisi.

La Francia sta affrontando una delle più violente ondate di calore degli ultimi anni. Le temperature eccezionalmente elevate che stanno colpendo il Paese dall’inizio del weekend di Pentecoste hanno già provocato almeno otto vittime, mentre cresce l’allarme delle autorità sanitarie e della protezione civile per i numerosi malori registrati in tutto il territorio nazionale. Il governo francese ha espresso forte preoccupazione per una situazione definita ormai critica. Météo-France ha disposto l’allerta gialla in 18 dipartimenti, con temperature stabilmente superiori ai 30 gradi e picchi ancora più elevati nelle regioni meridionali e centrali del Paese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Caldo estremo, almeno 8 morti: cosa sta succedendo

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Hong Kong fire death toll rises to 128, with 200 still missing and 8 more arrested

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