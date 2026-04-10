Olise al Real Madrid? Annuncio del ds Eberl | svelato il futuro del gioiello del Bayern Monaco! Ecco che cosa accadrà in estate

Il direttore sportivo del Bayern Monaco ha annunciato che il futuro dell’esterno francese sarà deciso in estate, senza specificare dettagli sul suo eventuale trasferimento al Real Madrid. Le voci di mercato che collegano il giocatore ai club europei continuano a circolare, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La trattativa resta aperta e si attende l’evoluzione della situazione nelle prossime settimane.

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