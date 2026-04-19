L’Olimpia esagera | 125 punti segnati mai così bene da 35 anni Napoli sbranata

Nella partita tra Olimpia Milano e Napoli, giocata al Forum, la squadra di casa ha raggiunto i 125 punti, un risultato che non si vedeva da 35 anni. La prestazione offensiva dell’Olimpia ha superato ogni aspettativa, portando a una vittoria netta contro gli avversari. La sfida si è conclusa con un risultato storico, segnando un record per il club milanese in termini di punti realizzati in una singola partita.

Milano, 19 aprile 2026 – Una serata da ricordare per i libri statistici dell’Olimpia Milano. È una partita da record quella che va in scena al Forum tra Olimpia Milano e Napoli con una clamorosa prestazione da 125 punti segnati. L’ultima volta che i biancorossi ne segnarono 120 o più fu nel 1991 quando l’allora Philips allenata da D’Antoni batté Forlì 120-88. L’anno prima furono 136 (a 96) contro la derelitta Irge Desio. 100 punti già segnati al 30’, 63 all’intervallo e una prova complessiva da 66% al tiro, davvero la miglior Olimpia possibile. Così coach Peppe Poeta può essere ben contento della sua Armani che ha avuto in Leandro Bolmaro il suo miglior realizzatore con 24 punti (suo primato stagionale) in soli 17’, mentre LeDay praticamente bissa la stessa prova dell’andata con 16 punti e 8 rimbalzi La svolta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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