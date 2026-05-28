Le temperature elevate da nord a sud raggiungono livelli da bollino rosso, segnando uno dei periodi più caldi della primavera. Le condizioni climatiche provocano uno stress ambientale che può influire sulla salute e sul benessere delle persone. Sono stati diffusi consigli pratici per affrontare il caldo, tra cui evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, mantenere una corretta idratazione e preferire ambienti freschi.

Da nord a sud la morsa del caldo si fa sentire in uno dei periodi più caldi della primavera, che in realtà è caratterizzato da temperature tipicamente estive. Gli effetti si fanno sentire, però, non solo in Italia, ma anche in Spagna, Regno Unito e Francia. Al R oland Garros di Parigi, ad esempio, anche la tennista azzurra Jasmine Paolini, che ha fatto ricorso al time-out medico anche per le elevate temperature. Un raccattapalle ha avuto un malore durante il match tra Andrey Rublev e Ignacio Buse. La sensazione di stanchezza estrema, infatti, non risparmia nessuno. Da qui i consigli per contrastare il cosiddetto “stress ambientale”. Caldo da bollino record. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caldo da bollino rosso. I consigli per superare lo “stress ambientale”

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