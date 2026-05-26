Caldo e salute | giovedì 4 città italiane da bollino rosso

Da lapresse.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì quattro città italiane segnalano temperature da bollino rosso a causa di ondate di caldo intenso. Nel resto del Paese, le temperature sono elevate, con condizioni che aumentano il rischio per la salute. La Francia e la Gran Bretagna stanno affrontando ondate di calore simili, con condizioni meteorologiche estreme che interessano anche altre parti d’Europa. I servizi di emergenza sono in allerta per gestire eventuali malori legati al caldo.

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Mentre la Francia boccheggia e la Gran Bretagna non se la passa meglio, il grande caldo insidia la Penisola. Stando alle previsioni del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute giovedì saranno 4 le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. Semaforo verde ad Ancona, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Napoli, mentre in tutte le altre città il bollino è giallo. Che cosa significa il bollino rosso. Il bollino rosso, sottolinea il ministero della Salute, indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, non solo sui gruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caldo record, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima

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