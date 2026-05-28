Caldo anomalo in Italia e in Europa. Dai bollini rossi ai temporali

Notizia in breve

In Italia, si registra un’ondata di caldo anomalo, con temperature superiori alla media che hanno portato bollini rossi. La situazione, che coinvolge anche altri Paesi europei, si sta evolvendo con il rischio di temporali nelle prossime ore. La colonnina di mercurio rimane elevata, anche se si prevede un calo nel corso dei giorni successivi. La fase di caldo intenso ha coinvolto diverse regioni italiane e continentali.