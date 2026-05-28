Caldo anomalo in Italia e in Europa Dai bollini rossi ai temporali

Da tv2000.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, si registra un’ondata di caldo anomalo, con temperature superiori alla media che hanno portato bollini rossi. La situazione, che coinvolge anche altri Paesi europei, si sta evolvendo con il rischio di temporali nelle prossime ore. La colonnina di mercurio rimane elevata, anche se si prevede un calo nel corso dei giorni successivi. La fase di caldo intenso ha coinvolto diverse regioni italiane e continentali.

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La bolla di calore che sta attraversando l’Europa è arrivata anche in Italia: oggi ancora bollini rossi per temperature sopra la media, ma la situazione cambierà nei prossimi giorni. Servizio di Amelia Cartia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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