Malore per Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros 2026, in una Parigi in piena ondata di calore, con temperature ben superiori a 30 gradi, eccezionali nel mese di maggio. Il numero uno al mondo era in vantaggio sull’argentino Juan Manuel Cerundolo, quando ha accusato un problema fisico da cui non si è ripreso e che ha consentito a Cerundolo la rimonta. “Non è stato il caldo, già in mattinata mi sono svegliato a fatica”, ha detto l’altoatesino dopo il match. “Mi sentivo male, mi girava la testa e non avevo energie, non riuscivo a tirar fuori niente. Quando mi sono svegliato non mi sentivo molto bene, non ho dormito bene stanotte – ha rivelato Sinner – Nei tornei del Grande Slam ci sono sempre giornate in cui non ti senti bene ed è quello che è successo a me”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo al Roland Garros, l’impatto sulle performance sportive

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