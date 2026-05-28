Caldo al Roland Garros l’impatto sulle performance sportive
Jannik Sinner ha avuto un malore al secondo turno del Roland Garros 2026, giocato sotto una temperatura superiore ai 30 gradi, in piena ondata di caldo a Parigi.
Malore per Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros 2026, in una Parigi in piena ondata di calore, con temperature ben superiori a 30 gradi, eccezionali nel mese di maggio. Il numero uno al mondo era in vantaggio sull’argentino Juan Manuel Cerundolo, quando ha accusato un problema fisico da cui non si è ripreso e che ha consentito a Cerundolo la rimonta. “Non è stato il caldo, già in mattinata mi sono svegliato a fatica”, ha detto l’altoatesino dopo il match. “Mi sentivo male, mi girava la testa e non avevo energie, non riuscivo a tirar fuori niente. Quando mi sono svegliato non mi sentivo molto bene, non ho dormito bene stanotte – ha rivelato Sinner – Nei tornei del Grande Slam ci sono sempre giornate in cui non ti senti bene ed è quello che è successo a me”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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