Caldo a Milano 34 gradi | è estate anticipata

Da lapresse.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano si sono raggiunti i 34 gradi, segnando un’estate anticipata. La città si trova sotto il caldo intenso, con molti che cercano refrigerio nelle fontane del centro. Turisti e residenti si radunano vicino alle fontane, alcuni immersi nell’acqua, altri seduti a lato a cercare sollievo. Le strade sono affollate di persone che si muovono con abbigliamento leggero, mentre il sole splende alto nel cielo.

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Estate anticipata a Milano, nella morsa del caldo con cittadini e turisti che cercano refrigerio nelle fontane nel centro del capoluogo lombardo. Giovedì le temperature hanno raggiunto i 34 gradi, picco anomalo per maggio. Condizioni meteo che resteranno invariate almeno fino al weekend: il cambiamento è atteso in corrispondenza della festività del 2 giugno con temporali e temperature in netto calo, con valori inferiori anche di 8°C in pianura. Bolivia, proteste contro il governo. Il presidente Paz: "Io e i ministri ci dimezziamo lo stipendio" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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