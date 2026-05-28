A Milano si sono raggiunti i 34 gradi, segnando un’estate anticipata. La città si trova sotto il caldo intenso, con molti che cercano refrigerio nelle fontane del centro. Turisti e residenti si radunano vicino alle fontane, alcuni immersi nell’acqua, altri seduti a lato a cercare sollievo. Le strade sono affollate di persone che si muovono con abbigliamento leggero, mentre il sole splende alto nel cielo.

Estate anticipata a Milano, nella morsa del caldo con cittadini e turisti che cercano refrigerio nelle fontane nel centro del capoluogo lombardo. Giovedì le temperature hanno raggiunto i 34 gradi, picco anomalo per maggio. Condizioni meteo che resteranno invariate almeno fino al weekend: il cambiamento è atteso in corrispondenza della festività del 2 giugno con temporali e temperature in netto calo, con valori inferiori anche di 8°C in pianura. Bolivia, proteste contro il governo. Il presidente Paz: "Io e i ministri ci dimezziamo lo stipendio" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo, a Milano 34 gradi: è estate anticipata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Toscana nella morsa del caldo, a Firenze picchi fino a 34 gradi: “E d’estate sarà anche peggio”A Firenze si sono registrati fino a 34 gradi, segnando un'improvvisa ondata di caldo.

L’estate gioca d’anticipo. Ieri toccati i 34 gradi: "Caldo sopra la norma, ma domani maltempo"Ieri la temperatura ha raggiunto i 34 gradi, segnando un caldo superiore alla media stagionale.

Temi più discussi: Milano bollino arancione e 34 gradi (a maggio): caldo anomalo o nuova normalità?; A Milano il caldo inizia a fare sul serio; Ondata di caldo a Milano e hinterland: le previsioni; Meteo, anticipo dell’afa con massime oltre 35 gradi: è il record di sempre per il mese di maggio.

Estate improvvisa al Nord Italia: caldo in aumento sulla Pianura Padana, #Milano verso i 34°C. Previsioni di Luca Ciceroni . x.com

Caldo, a Milano 34 gradi: è estate anticipataEstate anticipata a Milano, nella morsa del caldo con cittadini e turisti che cercano refrigerio nelle fontane nel centro del capoluogo lombardo. Giovedì le ... lapresse.it

Milano bollino arancione e 34 gradi (a maggio): caldo anomalo o nuova normalità?Milano, 27 maggio 2026 - Trentaquattro gradi. No, non stiamo parlando di una calda giornata di metà agosto ma della temperatura massima attesa per oggi, mercoledì 27 maggio, ancora piena primavera (ma ... ilgiorno.it

[Thread di Gara] Giro d'Italia 2026 - Tappa 15 Voghera > Milano (2.UWT) reddit