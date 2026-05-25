A Firenze si sono registrati fino a 34 gradi, segnando un'improvvisa ondata di caldo. Le temperature elevate si sono manifestate in modo rapido, passando da condizioni fresche a livelli estivi in poche ore. Le previsioni indicano che il caldo potrebbe aumentare ulteriormente nel corso dell’estate. La città si prepara a affrontare giornate con temperature superiori ai 30 gradi, con condizioni che richiedono l’uso di condizionatori e abbigliamento leggero.

Firenze, 25 maggio 2026 - Dal piumino. al condizionatore. Il caldo è arrivato all’improvviso e, per ora, non accenna a mollare la presa. Insomma, la prima ondata di calore è arrivata e, fanno sapere dal Lamma, sarà solo l’inizio, visto che “l’estate 2026 si annuncia più calda della media e con più frequenti picchi di calore”. Una persona fa jogging accanto a un prato fiorito al Parco Biblioteca degli Alberi, un parco pubblico situato nel quartiere di Porta Nuova, Milano, 2 aprile 2026. Ultime 24 ore di allerta meteo poi, per il ponte di Pasqua, arrivano il sole e il caldo con i termometri che arriveranno a sfiorare i 25°C.. ANSADANIEL DAL ZENNARO Le temperature. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana nella morsa del caldo, a Firenze picchi fino a 34 gradi: “E d’estate sarà anche peggio”

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