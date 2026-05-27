L’estate gioca d’anticipo Ieri toccati i 34 gradi | Caldo sopra la norma ma domani maltempo

Ieri la temperatura ha raggiunto i 34 gradi, segnando un caldo superiore alla media stagionale. La provincia sta vivendo la prima vera ondata di caldo estivo, iniziata circa una settimana fa. Domani, tuttavia, è previsto un peggioramento del tempo con maltempo e diminuzione delle temperature. La situazione climatica si mantiene stabile da alcuni giorni, con condizioni di caldo intenso che interessano la regione.

Da circa una settimana anche la nostra provincia non è risparmiata da una prima vera ondata di caldo di stampo pienamente estivo. Uno scenario che, come vedremo, potrebbe protrarsi fino ai primi giorni di giugno. A fare il punto della situazione è il meteorologo Pierluigi Randi, presidente di Ampro (Associazione meteo professionisti): "In effetti – osserva – già a partire dal 20 maggio le temperature hanno raggiunto valori superiori alla norma del periodo, diventando dallo scorso sabato pienamente estive. Un’ondata di caldo precoce che è favorita dalla rimonta a tutte le quote di un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana. Già lunedì le massime nelle pianure interne hanno oscillato tra i 32 e i 33 gradi, mentre oggi (ieri per chi legge, ndr) in alcune zone dell’entroterra si sono raggiunti i 33-34 gradi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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