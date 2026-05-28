Caldissimo anche l’Adriatico | Temperatura di circa 20 gradi quasi record storico per il periodo
Le temperature delle acque nell’Adriatico sono circa quattro gradi superiori alla media, raggiungendo circa 20 gradi. Si tratta di un valore che si avvicina a un record storico per il periodo. La notizia riguarda la città di Ravenna, dove si registra questa anomalia termica.
Ravenna, 28 maggio 2026 – E’ di oltre quattro gradi l’anomalia nella temperatura delle acque superficiali dell’alto Adriatico in queste ore: “Con una temperatura superficiale di circa 20 gradi, si è a un passo dal record storico per questo periodo dell’anno, registrato tra il 26 e il 29 maggio 2009, quando si toccarono i 21 gradi – evidenzia il meteorologo Pierluigi Randi –. Temperature figlie dell’ondata di calore nordafricana che in queste ore ha frantumato i record di temperatura dell’aria per il mese di maggio in varie città della provincia, come Faenza e Lugo, arrivate a 35 gradi. La superficie del mare tende a riscaldarsi velocemente, in particolare in assenza di mareggiate e ventilazione scarsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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