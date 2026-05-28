Ravenna, 28 maggio 2026 – E’ di oltre quattro gradi l’anomalia nella temperatura delle acque superficiali dell’alto Adriatico in queste ore: “Con una temperatura superficiale di circa 20 gradi, si è a un passo dal record storico per questo periodo dell’anno, registrato tra il 26 e il 29 maggio 2009, quando si toccarono i 21 gradi – evidenzia il meteorologo Pierluigi Randi –. Temperature figlie dell’ondata di calore nordafricana che in queste ore ha frantumato i record di temperatura dell’aria per il mese di maggio in varie città della provincia, come Faenza e Lugo, arrivate a 35 gradi. La superficie del mare tende a riscaldarsi velocemente, in particolare in assenza di mareggiate e ventilazione scarsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caldissimo anche l’Adriatico: “Temperatura di circa 20 gradi, quasi record storico per il periodo”

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