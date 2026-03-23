Il futuro di Zeki Celik alla Roma si tinge di giallo, con il difensore turco che si trova ufficialmente al bivio tra il rinnovo e l’addio a parametro zero. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 agita i piani di Frederic Massara, stretto tra le pretese economiche del calciatore e le necessità di bilancio del club giallorosso. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il classe ’97 avrebbe alzato la posta chiedendo un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione per siglare il prolungamento. Una cifra che la Roma considera fuori portata, avendo già incassato un secco “no” all’ultima proposta ferma a 2.4 milioni. In questo scenario di stallo si inserisce la figura di Gian Piero Gasperini, che considera Celik un elemento cardine per l’equilibrio della sua fascia destra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, caso Celik: fumata nera per il rinnovo. La Juve è alla finestra

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