Celik Juventus occhi puntati sul difensore in scadenza con la Roma | a che punto siamo e le strategie della dirigenza per il reparto

Il difensore in scadenza di contratto con la Roma è stato indicato come uno degli obiettivi principali per il mercato della Juventus. La dirigenza sta valutando diverse strategie per rinforzare il reparto difensivo, mentre si attendono sviluppi sulle trattative e sulle possibilità di ingaggio. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione alle mosse del giocatore e alle offerte in corso.

Celik Juventus, il difensore giallorosso in scadenza di contratto rimane tra gli obiettivi principali di mercato per rafforzare la retroguardia. La Juventus prosegue la ricerca di rinforzi mirati per blindare il pacchetto arretrato in vista della prossima annata. Secondo le indiscrezioni del quotidiano Tuttosport, il nome di Zeki Celik continua a circolare insistentemente negli uffici della dirigenza. Il difensore della Roma ha il contratto in scadenza a fine giugno e rappresenta un’occasione d’oro per aggiungere duttilità senza intaccare il budget. Luciano Spalletti lo ritiene assolutamente idoneo per garantire la copertura sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Celik Juventus, occhi puntati sul difensore in scadenza con la Roma: a che punto siamo e le strategie della dirigenza per il reparto Articoli correlati Leggi anche: Juventus, sondaggio per Çelik: terzino in scadenza con la Roma Mercato Inter, Celik in scadenza con la Roma: è un opzione! UltimeMercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... In Diretta : Juventus vs Roma | Serie A 2025/26 | Streaming completo della partita Approfondimenti e contenuti su Celik Juventus Discussioni sull' argomento Juventus, occhi puntati sui parametri zero: Bernardo Silva nel mirino; Vlahovic Juventus il serbo si è convinto! Svolta a sorpresa sul fronte rinnovo si va verso questo scenario | le ultime. Richieste alte di Celik alla Roma, la Juventus osserva la situazioneStando a quanto afferma Tmw, ci sarebbe distanza per il rinnovo di Celik con la Roma. Il turco andrà in scadenza di contratto a giugno e ancora le parti non avrebbero trovato un accordo. tuttojuve.com Roma, Celik in attesa di rinnovo: la Juventus ci pensaNel possibile dubbio di rinnovo di Celik con la Roma, la Juventus potrebbe valutare un approccio di attesa, e di azione. newsmondo.it La Juventus prepara il mercato estivo Gli occhi sono su quattro giocatori che si libereranno a 0 dalle rispettive squadre Franck Kessie, Leonardo Spinazzola, Marcos Senesi e Zeki Celik: da loro partirà la rifondazione dei bianconeri #SpazioJ #Juventus - facebook.com facebook La Juventus prepara il mercato estivo Gli occhi sono su quattro giocatori che si libereranno a 0 dalle rispettive squadre Franck Kessie, Leonardo Spinazzola, Marcos Senesi e Zeki Celik: da loro partirà la rifondazione dei bianconeri #SpazioJ #Juventus x.com