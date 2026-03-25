Celik Juventus occhi puntati sul difensore in scadenza con la Roma | a che punto siamo e le strategie della dirigenza per il reparto

Da juventusnews24.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore in scadenza di contratto con la Roma è stato indicato come uno degli obiettivi principali per il mercato della Juventus. La dirigenza sta valutando diverse strategie per rinforzare il reparto difensivo, mentre si attendono sviluppi sulle trattative e sulle possibilità di ingaggio. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione alle mosse del giocatore e alle offerte in corso.

Celik Juventus, il difensore giallorosso in scadenza di contratto rimane tra gli obiettivi principali di mercato per rafforzare la retroguardia. La  Juventus  prosegue la ricerca di rinforzi mirati per blindare il pacchetto arretrato in vista della prossima annata. Secondo le indiscrezioni del quotidiano  Tuttosport, il nome di  Zeki Celik  continua a circolare insistentemente negli uffici della dirigenza. Il difensore della Roma ha il  contratto  in scadenza a fine giugno e rappresenta un’occasione d’oro per aggiungere duttilità senza intaccare il budget.  Luciano Spalletti  lo ritiene assolutamente idoneo per garantire la copertura sul  campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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