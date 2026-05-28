Calciomercato Napoli Italiano si separa dal Bologna | arriva l' annuncio ufficiale
Il Bologna ha annunciato ufficialmente la separazione dall’allenatore Vincenzo Italiano, che non ricoprirà più il ruolo di tecnico della squadra. La decisione è stata presa dopo un incontro tra il tecnico e la dirigenza del club.
Vincenzo Italiano non è più l'allenatore del Bologna. Il club rossoblù e il tecnico di origini siciliane hanno deciso di separarsi dopo l'incontro con la dirigenza. Ad annunciarlo è stato il club felsineo con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Il Bologna FC 1909 rende noto di aver. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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