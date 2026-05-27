Calciomercato Sarri lascia la Lazio | arriva l' annuncio ufficiale

Il club ha comunicato ufficialmente la separazione dall’allenatore, senza indicare dettagli sulle ragioni o le tempistiche. La decisione è stata annunciata attraverso il sito ufficiale della società.

Maurizio Sarri lascia la Lazio. Il club capitolino ha annunciato la separazione dall'ex tecnico del Napoli con un comunicato sul sito ufficiale. “La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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