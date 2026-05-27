Napoli annuncio dal Bologna su Italiano | avete sentito?

Il Bologna ha annunciato di aver sentito un incontro tra il presidente del Napoli e l’entourage di un allenatore. Marco Di Vaio ha confermato la notizia, senza fornire ulteriori dettagli. La conversazione si sarebbe svolta nelle ultime ore, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da parte del club partenopeo. La questione riguarda un possibile cambio in panchina, con incontri tra le parti che si sono susseguiti nelle ultime settimane.

Marco Di Vaio ha confermato l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Vincenzo Italiano. Il direttore sportivo del Bologna ha rivelato che il club emiliano non è stato preavvertito della riunione a Roma, ma la ritiene parte della normale dinamica di mercato quando un tecnico attrae l’interesse di grandi squadre. Bologna: Di Vaio svela i dettagli dell’incontro Napoli-Italiano. Di Vaio ha dichiarato di attendere comunicazioni ufficiali tra domani e venerdì. L’incontro tra De Laurentiis e gli agenti di Italiano rappresenta una mossa concreta del Napoli per convincere il tecnico a lasciare Bologna. Il direttore sportivo emiliano ha minimizzato la sorpresa, sottolineando che situazioni analoghe erano accadute con Sinisa Mihajlovic. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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