Avellino il futuro passa dalla panchina | via al toto-allenatore

L'Avellino si prepara a cambiare guida tecnica, con una serie di nomi in lizza per la panchina. La società lavora per individuare il nuovo allenatore, mentre il club si concentra sulla pianificazione della prossima stagione. La scelta della guida tecnica rappresenta un passo importante in vista dell'inizio dei preparativi. La rosa dei candidati è ancora aperta, e le decisioni si prenderanno nelle prossime settimane in modo accurato. Nel frattempo, il club continua a definire i dettagli del progetto sportivo.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino riparte da una certezza: programmare senza fretta ma con idee precise. Dopo la separazione improvvisa con Davide Ballardini, la società biancoverde ha ufficialmente aperto il casting per il nuovo allenatore che guiderà la squadra nella stagione 20262027. Una scelta destinata a segnare l’inizio di un nuovo ciclo tecnico e che avrà inevitabilmente ripercussioni anche sul mercato, sul ritiro estivo e sulla costruzione dell’intero progetto sportivo. A fare chiarezza sul momento del club è stato il presidente Angelo Antonio D’Agostino, che ha spiegato come la decisione di Ballardini abbia colto di sorpresa la proprietà: “ Abbiamo scoperto soltanto l’altra sera che lui non intendeva più continuare perché vuole allenare in Serie A “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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