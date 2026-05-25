La Rai ha annunciato i nomi dei candidati per la panchina del Napoli, dopo l’addio di Antonio Conte. La società sta accelerando le trattative per scegliere il nuovo allenatore in vista della prossima stagione.

Dopo l’addio di Antonio Conte, il Napoli accelera le operazioni per individuare il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Nella giornata odierna si è svolto un lungo summit di circa sei ore tra i vertici del club azzurro, con Aurelio De Laurentiis impegnato a valutare i profili ritenuti più adatti per aprire un nuovo ciclo tecnico. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato di Rai Sport ai microfoni di Rai Due, i nomi più caldi restano quelli di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Allegri e Italiano in pole per la panchina. Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano rappresentano oggi le opzioni più concrete per raccogliere la pesante eredità lasciata da Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, arriva l’annuncio dalla Rai: ecco i nomi per la panchina

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