Calciomercato Napoli Allegri | Io nuovo allenatore azzurro? Toglierei la notizia

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“Io nuovo allenatore del Napoli? Toglierei la notizia.!”. Così Massimiliano Allegri, intervistato da Sky Sport 24, ha replicato a una domanda sull'accordo con il Napoli per succedere ad Antonio Conte.Il tecnico toscano, a Pescara per il “Premio Giovanni Galeone”, ha preferito glissare sul suo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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clamorosa Allegri e il nuovo allenatore del Napoli

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