Calciomercato Napoli Allegri | Io nuovo allenatore azzurro? Toglierei la notizia
“Io nuovo allenatore del Napoli? Toglierei la notizia.!”. Così Massimiliano Allegri, intervistato da Sky Sport 24, ha replicato a una domanda sull'accordo con il Napoli per succedere ad Antonio Conte.Il tecnico toscano, a Pescara per il “Premio Giovanni Galeone”, ha preferito glissare sul suo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
clamorosa Allegri e il nuovo allenatore del Napoli
Notizie e thread social correlati
Allegri: “Io allenatore del Napoli? Toglierei la notizia. Sono qui per Galeone”Massimiliano Allegri, annunciato come nuovo allenatore del Napoli, si è presentato al Premio Giovanni Galeone senza commentare la notizia.
La panchina del Napoli e il prossimo allenatore azzurro: Italiano scavalca AllegriVincenzo Italiano si avvicina alla panchina del Napoli, superando Max Allegri nella corsa alla guida tecnica.
Temi più discussi: Conte via da Napoli? In pole il Sarri-bis, poi altre due piste; De Laurentiis è troppo in gamba per prendere Allegri. Uno come lui non fa una cosa del genere; Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo l'addio di Conte? Allegri balza in pole, Italiano prima alternativa: la lista del presidente De Laurentiis; Napoli, chi sarà il nuovo allenatore: scatto per Italiano.
Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, ha ricostruito l'incredibile trattativa che porterà Massimiliano Allegri a sedere sulla panchina del Napoli facebook
#Calciomercato Lo lancio anch'io: chi vorresti sulla panchina del #Napoli #Italiano, #Allegri, altro? x.com
Nuovi contatti diretti questa mattina tra Massimiliano Allegri e il Napoli. Allegri ha confermato che sarebbe disposto a firmare un contratto breve, che potrebbe durare due anni. reddit
Calciomercato Napoli, Allegri: Io nuovo allenatore azzurro? Toglierei la notizia...Io nuovo allenatore del Napoli? Toglierei la notizia…!. Così Massimiliano Allegri, intervistato da Sky Sport 24, ha replicato a una domanda sull'accordo con il Napoli per succedere ad Antonio Conte. napolitoday.it
Calciomercato Napoli, il 'balletto' tra Allegri e Italiano continua: attesa per la scelta finale di De LaurentiisDopo la separazione tra il tecnico siciliano e il Bologna, ora il patron azzurro ha tutti gli elementi necessari per prendere una decisione definitiva sul successore di Conte ... napolitoday.it