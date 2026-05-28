“Io nuovo allenatore del Napoli? Toglierei la notizia.!”. Così Massimiliano Allegri, intervistato da Sky Sport 24, ha replicato a una domanda sull'accordo con il Napoli per succedere ad Antonio Conte.Il tecnico toscano, a Pescara per il “Premio Giovanni Galeone”, ha preferito glissare sul suo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

clamorosa Allegri e il nuovo allenatore del Napoli

Notizie e thread social correlati

Allegri: “Io allenatore del Napoli? Toglierei la notizia. Sono qui per Galeone”Massimiliano Allegri, annunciato come nuovo allenatore del Napoli, si è presentato al Premio Giovanni Galeone senza commentare la notizia.

La panchina del Napoli e il prossimo allenatore azzurro: Italiano scavalca AllegriVincenzo Italiano si avvicina alla panchina del Napoli, superando Max Allegri nella corsa alla guida tecnica.

Temi più discussi: Conte via da Napoli? In pole il Sarri-bis, poi altre due piste; De Laurentiis è troppo in gamba per prendere Allegri. Uno come lui non fa una cosa del genere; Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo l'addio di Conte? Allegri balza in pole, Italiano prima alternativa: la lista del presidente De Laurentiis; Napoli, chi sarà il nuovo allenatore: scatto per Italiano.

#Calciomercato Lo lancio anch'io: chi vorresti sulla panchina del #Napoli #Italiano, #Allegri, altro? x.com

Nuovi contatti diretti questa mattina tra Massimiliano Allegri e il Napoli. Allegri ha confermato che sarebbe disposto a firmare un contratto breve, che potrebbe durare due anni. reddit

Calciomercato Napoli, Allegri: Io nuovo allenatore azzurro? Toglierei la notizia...Io nuovo allenatore del Napoli? Toglierei la notizia…!. Così Massimiliano Allegri, intervistato da Sky Sport 24, ha replicato a una domanda sull'accordo con il Napoli per succedere ad Antonio Conte. napolitoday.it

Calciomercato Napoli, il 'balletto' tra Allegri e Italiano continua: attesa per la scelta finale di De LaurentiisDopo la separazione tra il tecnico siciliano e il Bologna, ora il patron azzurro ha tutti gli elementi necessari per prendere una decisione definitiva sul successore di Conte ... napolitoday.it