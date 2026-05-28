Massimiliano Allegri, annunciato come nuovo allenatore del Napoli, si è presentato al Premio Giovanni Galeone senza commentare la notizia. Durante l'evento, ha sorriso e ha evitato di rispondere a domande sul futuro ruolo. Allegri ha dichiarato di essere lì per Galeone e ha preferito non confermare né smentire il suo incarico alla guida della squadra partenopea. La notizia della sua nomina non è stata ufficialmente commentata dal club.

Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli. È intervenuto a Sky al Premio Giovanni Galeone. Rideva a trentadue denti ma non ha detto nulla sul Napoli. Anzi ha detto: “Io allenatore del Napoli? Toglierei la notizia. Sono qui per parlare di Galeone “. Al Premio Giovanni Galeone, a Pescara, Allegri visibilmente commosso. È stato il suo papà calcistico e non solo (la domanda del giornalista di Sky). Allegri:”È stata una giornata meravigliosa soprattutto perché Pescara, e non ce n’era bisogno, ha dimostrato quanto amava quest’uomo dal punto di professionale e sotto l’aspetto umano. Sono contento di aver partecipato a questa giornata”. Vi sentivate spesso, gli davi del lei, che cosa ti avrebbe detto in questi giorni? “Avremmo sorriso, come abbiamo fatto spesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: “Io allenatore del Napoli? Toglierei la notizia. Sono qui per Galeone”

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