Vincenzo Italiano scavalca Max Allegri ed è più vicino alla panchina del Napoli. Il tecnico del Bologna, che ha deciso di lasciare il club rossoblù anche se ha il contratto fino al 2027, ha fatto la sua scelta e nelle ultime ore Aurelio De Laurentiis ha intensificato i colloqui con il suo agente Diego Nappi. Italiano era stato più volte vicino alla panchina azzurra, l'ultima due anni fa, prima che De Laurentiis decidesse di ingaggiare Conte. Il finale di stagione di Allegri al Milan, escluso dalla Champions, ha suscitato perplessità in De Laurentiis, che dopo il confronto con l'ad Andrea Chiavelli e il ds Giovanni Manna ha deciso di puntare su Italiano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - La panchina del Napoli e il prossimo allenatore azzurro: Italiano scavalca Allegri

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Conte lascia: il Napoli sceglie il nuovo allenatore

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