La Juventus sta lavorando intensamente sul mercato per rinforzare il settore difensivo. La dirigenza sta valutando diversi profili, tra cui difensori che possano rispondere alle esigenze della squadra. Tra i nomi più discussi ci sono Kim e Stones, mentre sono in corso anche trattative per altri giocatori europei e per alcuni profili meno noti. La volontà è di costruire una squadra più solida e competitiva nella prossima stagione.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, la dirigenza valuta tanti profili per rinforzare il reparto arretrato: da Aké a Kim fino alle utilissime piste in Europa. Il mercato estivo della Juve si accende con un vero e proprio casting approfondito per rinforzare la difesa. Secondo le notizie di Tuttosport, la dirigenza è attivissima per regalare nuove pedine all’allenatore, a prescindere dal futuro di Bremer. Il primo nome in lista è Nathan Aké. Dopo ben sei lunghe stagioni, ha dato il via libera per lasciare il Manchester City: i vertici hanno effettuato un sondaggio per comprendere i reali margini di manovra e intavolare una complessa trattativa internazionale, capace di garantire un salto di qualità sul campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve e un muro da rifare a prescindere da Bremer: dal sogno Kim all’idea Stones, i nomi nomi nel mirino

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