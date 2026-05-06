Calciomercato Juve e un muro da rifare a prescindere da Bremer | dal sogno Kim all’idea Stones i nomi nomi nel mirino
La Juventus sta lavorando intensamente sul mercato per rinforzare il settore difensivo. La dirigenza sta valutando diversi profili, tra cui difensori che possano rispondere alle esigenze della squadra. Tra i nomi più discussi ci sono Kim e Stones, mentre sono in corso anche trattative per altri giocatori europei e per alcuni profili meno noti. La volontà è di costruire una squadra più solida e competitiva nella prossima stagione.
di Luca Fioretti Calciomercato Juve, la dirigenza valuta tanti profili per rinforzare il reparto arretrato: da Aké a Kim fino alle utilissime piste in Europa. Il mercato estivo della Juve si accende con un vero e proprio casting approfondito per rinforzare la difesa. Secondo le notizie di Tuttosport, la dirigenza è attivissima per regalare nuove pedine all’allenatore, a prescindere dal futuro di Bremer. Il primo nome in lista è Nathan Aké. Dopo ben sei lunghe stagioni, ha dato il via libera per lasciare il Manchester City: i vertici hanno effettuato un sondaggio per comprendere i reali margini di manovra e intavolare una complessa trattativa internazionale, capace di garantire un salto di qualità sul campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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