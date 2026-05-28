L'Inter sta preparando un'offerta da 40 milioni di euro per Palestra, mentre sul fronte portiere si fa il nome di Mamardashvili. In corso incontri e trattative, con alcune operazioni già concluse. La società segue attentamente le mosse sul mercato, cercando di rafforzare la rosa nelle prossime settimane. Le trattative sono in fase avanzata e si susseguono aggiornamenti sulle possibili cessioni e acquisti.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 28 MAGGIO Mercato Inter, suggestione Mamardashvili per i nerazzurri: il georgiano è stato offerto dal Liverpool. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Parte l’assalto a Palestra, pronti 40 milioni di euro. Per la porta spunta il nome di Mamardashvili

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