Dopo aver conquistato la qualificazione ai playoff con due turni di anticipo, la squadra di pianura ha annunciato l’obiettivo di disputare il primo turno della post season in casa. Il direttore sportivo ha dichiarato che il team si propone di arrivare al sesto posto in classifica. La squadra si prepara ora alle ultime partite di campionato, con l’intenzione di migliorare ulteriormente la propria posizione.

PIANCASTAGNAIO – Dopo essersi regalata la qualificazione ai playoff con due turni di anticipo, la Pianese vuole inseguire un altro sogno: giocare il primo turno della post season in casa. Per farlo, tuttavia, servirà una vittoria esterna contro una squadra forte come la Ternana. La chance, nonostante le difficoltà, c’è e le zebrette vogliono provare a sfruttarla, come testimoniato anche da Marco Bertini: “Devono incastrarsi un po’ di risultati, ma c’è anche l’opportunità di arrivare sesti e noi ci crediamo”. “La squadra sta bene – ha proseguito il centrocampista –. Ci stiamo allenando con continuità in vista dei prossimi impegni. Stiamo vivendo questo finale di stagione con serenità, consapevoli di aver fatto un buon campionato, ma anche del fatto che possiamo ancora migliorare il nostro piazzamento.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pianese ai playoff ma non si accontenta. Bertini: “Puntiamo al sesto posto”

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