Juventus Next Gen Pianese 0-1 LIVE | Bertini fulmina Mangiapoco ospiti avanti!

Nella partita valida per il secondo turno dei playoff di Serie C, la Juventus Next Gen ha perso 1-0 contro la Pianese. Il gol decisivo è stato segnato da Bertini, che ha battuto il portiere avversario con un preciso tiro. La gara si è svolta senza ulteriori marcature e ha visto le due squadre affrontarsi con intensità, con la formazione ospite che ha ottenuto la vittoria negli ultimi minuti.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Dopo aver superato il primo turno pareggiando 2-2 con la Vis Pesaro, ora la Juventus Next Gen affronta la Pianese tra le mura amiche nel secondo turno playoff di Serie C. Anche questa volta, per i bianconeri di Brambilla sono due i risultati disponibili su tre per passare. LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A GIL PUCHE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-1: sintesi e moviola. 85? Proteste Juve per un rigore non concesso – Cross di Macca, tocco di mano in area che non viene però ravvisato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Pianese 0-1 LIVE: Bertini fulmina Mangiapoco, ospiti avanti! Notizie correlate Juventus Next Gen Ternana 1-1 LIVE: Aramu fulmina Mangiapoco, tutto in parità al Moccagattadi Marco BaridonJuventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: due volte Mangiapoco ad inizio ripresa! Negato un rigore a Guerradi Marco BaridonJuventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tabellino partita Pianese vs Juventus Next Gen; Juventus Next Gen-Pianese: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming; Playoff Serie C | Juventus Next Gen-Vis Pesaro | La partita; La Juve Next Gen pareggia ma passa, avanti anche Cittadella e Crotone. Fuori Atalanta U23 e Ternana. Juve Next Gen-Pianese, diretta Playoff Serie C: risultato in tempo reale. Cambio offensivo per BirindelliLa Juve Next Gen ha sfidato la Pianese già nella stagione regolare. Due sfide in cui sono arrivati due pareggi, entrambi per 0-0: l'andata a dicembre, il ritorno nella penultima di campionato. Proprio ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Pianese Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie CJuventus Next Gen-Pianese, play-off promozione: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365 ... derbyderbyderby.it #Juventus #NextGen #Pianese LIVE Segui qui il match x.com Juventus Next Gen - Pianese 2° turno Playoff 20:00 Per fare ancora la storia, avanti zebrette! #JuventusNextGenPianese #SerieCSkyWifi #USPianese - facebook.com facebook