Calcio Promozione Giannini all’Aglianese

Francesco Giannini sarà l’allenatore dell’Aglianese nel campionato di Promozione 202627. La società ha comunicato ufficialmente la nomina del nuovo tecnico, che prenderà il posto precedente sulla panchina della squadra. La decisione è stata resa nota in una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui motivi del cambio di guida tecnica.

Sarà Francesco Giannini a guidare dalla panchina l’ AM Aglianese, nel campionato di Promozione 202627. Lo ha annunciato nelle scorse ore la società neroverde, ufficializzando il nome del tecnico che raccoglierà il testimone da Mirko Matteoni. Quest’ultimo, dopo aver guidato il club di Agliana alla vittoria nel girone B dello scorso campionato di Prima Categoria, ha deciso di salutare ringraziando la dirigenza ed i giocatori. Giannini ha trascorso nel ultime tre stagioni al timone del Settimello, in due differenti categorie: nel 202425 ha in particolare vinto il campionato di Prima, mentre nello scorso torneo ha pilotato il club al sesto posto nel girone A della Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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