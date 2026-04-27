Festa per l’Am Aglianese Vittoria e Promozione

L’Am Aglianese ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro lo Staffoli, che ha portato alla promozione della squadra. La formazione schierata includeva Nigro, Marseglia, Bellini, Lupetti, Di Noto, Bashkimi, Gianotti, Mari, Sordi, Bastogi e E. La partita si è conclusa con il risultato che ha permesso all’Am Aglianese di salire di categoria. La vittoria è stata festeggiata dai tifosi presenti allo stadio.

AM AGLIANESE 1 STAFFOLI 0 AM AGLIANESE Nigro, Marseglia, Bellini, Lupetti, Di Noto, Bashkimi, Gianotti, Mari, Sordi, Bastogi E., Cutini. A disp. Allori, Fagni, Raimondo, Balli, Romani, Asara, Bendini, Bastogi N., Ermini. All. Matteoni STAFFOLI Curli, Filieri, Kazazi, Capriglione, Tocchini, Lucchesi, Susini, Falaschi, Kapidani, Meta, Cullhaj. A disp. Bagnoli, Gagliardi, Testai, Pieracci, Fejzaj, Volterrani, Karaj, Raffaeli. All. Orlandini ARBITRO Regoli di Firenze MARCATORE 47’ st Di Noto AGLIANA "È stata una partita non facile, soprattutto nel primo tempo quando abbiamo creato poco. Volevamo vincerla però, e ci siamo riusciti: siamo emersi nel secondo tempo, riuscendo a trovare il gol-vittoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Festa per l’Am Aglianese. Vittoria e Promozione Notizie correlate Paperino San Giorgio, esplode la festa. Vittoria e promozione in Seconda categoriaIeri, al Cironi, è esplosa la festa: con il successo esterno per 3-2 contro il Prato Sport nel match valido per il ventottesimo turno del campionato... Leggi anche: Il Benevento fa festa a Salerno: è promozione matematica in serie B con la vittoria all'Arechi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: E' FESTA PER L'AM AGLIANESE: i neroverdi volano in Promozione!; Prima, il Monsummano dice di no. Aglianese, la promozione deve attendere ancora; Tutti a caccia del titolo: ecco chi può festeggiare la promozione in Toscana!; Altra giornata all'insegna dei titolo: tantissime possono festeggiare oggi in Toscana!. MARCATORE 47’ st Di NotoThe Neroverdi narrowly defeated Staffoli, thanks to a Di Noto strike. Captain Raimondo bowed out as a winner, having deservedly secured the championship. sport.quotidiano.net Prima e Seconda categoria. AM Aglianese, provaci ancora. Terza occasione per fare festaAl Bellucci arriva lo Staffoli. Matteoni chiede l’ultimo sforzo:. Percepisco il clima giusto,. vogliamo prenderci il titolo. sport.quotidiano.net #Calcio #SerieA Festa scudetto rimandata per l'Inter. Il Torino, sotto di due reti fino al 61', chiude il match pareggiando grazie al rigore decisivo di Vlasic. I nerazzurri potranno brindare domenica prossima in caso di vittoria contro il Parma Foto Ansa x.com De Rossi accende la festa https://mdst.it/49d3rwC #SportMediaset - facebook.com facebook